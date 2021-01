Tunisie – Coronavirus : Faouzi Mehdi prÃ©sente les diffÃ©rents axes de la campagne de vaccination

Tunisie – Coronavirus : Faouzi Mehdi présente les différents axes de la campagne de vaccination

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé ce mardi 05 janvier que la Tunisie avait réservé 2 millions de doses de vaccin ARN, et qu’elle est actuellement en négociation avec de nombreux laboratoires, pour se procurer des quantités supplémentaires dans les plus proches délais, le but étant de vacciner 50 % des citoyens.

Il a ajouté que la campagne de vaccination visait « à réduire les malades graves et les décès, à protéger le personnel santé et à atténuer les répercussions psychiques et socioéconomiques de la pandémie ».

Cette campagne reposera sur un certain nombre de principes : « l’équité, la gratuité du vaccin, et consentement du citoyen », a-t-il souligné, appelant à l’adhésion des Tunisiens à cette campagne.

« La priorité en matière de vaccination sera donnée aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux cadres de santé et aux personnes de moins de 60 ans souffrant d’insuffisance cardiaque, d’insuffisance rénale chronique, de diabète ainsi que les personnes transplantées », a-t-il dit.

« La campagne de vaccination sera chapeautée par une commission présidée par Hechmi Louzir, laquelle compte plusieurs ministères et la société civile. Des commissions régionales seront, par ailleurs, mises en place dans les gouvernorats ».

« Des centres régionaux de vaccination seront créés dans les gouvernorats, les délégations, et des mesures spéciales seront prises dans les centres de personnes âgées, les prisons… des équipes itinérantes couvriront les régions où les habitants ne peuvent pas accéder aux centres de vaccination ».

Le dispositif IVAX sera mis en place pour mener les différentes étapes de vaccination, a déclaré le ministre, soulignant qu’une mobilisation sociale des ressources sera menée dans les secteurs public et privé, et un appel sera fait aux bénévoles de la société civile pour assurer cette campagne.

Gnetnews