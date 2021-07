Tunisie – Coronavirus : Fermeture du gouvernorat de Bizerte pendant 14 jours

Le gouverneur de Bizerte et président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, Mohamed Gouider, a décidé la fermeture de Bizerte, et l’interdiction des déplacements de et vers le gouvernorat, pendant la période allant du jeudi 1er juillet à minuit jusqu’au 14 juillet. Cette décision excepte les cas urgents, tout ce qui concerne le déroulement des examens nationaux et universitaires, et l’approvisionnement des marchés.

Cette disposition s’inscrit dans le cadre des décisions régionales et centrales visant à briser les chaînes de transmission du virus, et à en prévenir une plus forte propagation, a affirmé le gouverneur, cité par la TAP.



Elle vise, également, à assurer cohérence et complémentarité avec les décisions annoncées par le gouvernement, ainsi que les annonces des gouverneurs du Grand-Tunis, sur l’interdiction des déplacements de et vers les quatre gouvernorats (Tunis, Ariana, la Manouba et Ben Arous).

Les autres mesures annoncées précédemment liées à l’horaire du couvre-feu, au confinement général, au confinement ciblé et autres restent en vigueur, a rappelé le gouverneur.

Le taux d’incidence du virus reste très haut à Bizerte notamment dans certaines délégations. Selon les chiffres de la semaine dernière, l’incidence est de plus de 400 sur 100 mille habitants à Joumine , entre 300 et 400 cas pour 100 mille habitants à Bizerte Nord, et entre 200 et 300 cas sur 100 mille habitants à Zarzouna et Menzel Jemil… (Voir notre reportage sur la situation épidémique à Bizerte).

Gnetnews