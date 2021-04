Tunisie – Coronavirus : Gare à une 3ème vague plus virulente, 1951 nouveaux cas, et 48 décès

Les courbes des contaminations et des décès connaissent une ascension effrayante, prédisant une 3ème vague épidémique encore plus virulente que la 1ère et deuxième vague en Tunisie, à fortiori avec la circulation du variant britannique, connu pour sa forte contagiosité. D’où les mesures annoncées hier soir par le gouvernement à l’issue de la réunion de l’instance nationale de la lutte contre le Coronavirus, pour endiguer la dissémination du virus, prévenir les cas graves et alléger la pression sur les hôpitaux, d’ores et déjà submergés, par des malades nécessitant une mise sous oxygène, ou en soins intensifs.

Le but des nouvelles restrictions dont la durée d’application est de 3 semaines, du 9 au 30 avril est d’infléchir les courbes, de maîtriser l’épidémie et d’empêcher une nouvelle vague, face à laquelle le pays semble, d’emblée, désarmé.

Entretemps, les chiffres ne sont guère rassurants. Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé fait état de 1951 nouveaux cas infectés au virus, à la date du 06 avril, contre 900 nouvelles guérisons.

Le bilan s’élève, désormais, à 264 994 contaminations ; les malades se sont, dans leur quasi-majorité, remis, soit 221 545 rétablissements.

Par ailleurs, 48 décès sont à déplorer à la même date, portant le bilan à 9087 disparitions des suites du Covid-19.

Les hospitalisations sont en hausse sensible avec 1758 alités dans les hôpitaux et les cliniques, 382 sont placés en soins intensifs, et 114 sous respiration artificielle.

Les hospitalisations sont au nombre 12 292 au total ; 106 nouvelles admissions ont été enregistrées pendant les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont effectué 1 153 654 analyses depuis le début de la pandémie, dont 8051 à la même date.

Gnetnews