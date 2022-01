Tunisie – Coronavirus : 52 dÃ©cÃ¨s supplÃ©mentaires, et 9706 nouveaux cas de contamination

Tunisie – Coronavirus : 52 décès supplémentaires, et 9706 nouveaux cas de contamination

La Tunisie n’en a pas fini avec la 5ème vague, le virus se dissémine rapidement à travers les coins du pays, une accélération due à Omicron ; un variant à forte contagiosité.

Le comité scientifique a confirmé hier, mardi 25 janvier, au terme de sa réunion périodique, la tendance ascendante du Covid-19, raison pour laquelle, il a recommandé la reconduction des mesures de prévention et autres restrictions pour encore 15 jours, dans le but de briser le chaînes de transmission et de venir à bout de cet énième rebond épidémique.

En attendant l’officialisation du gouvernement, le ministère de la Santé a recensé à la date du 24 janvier, 9706 nouveaux cas de contamination par le virus, après la parution de 30 459 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 31,87 %.

Le bilan s’élève à 866 445 contaminations, sur un ensemble de 3 908 255 analyses en laboratoire.

6271 malades ont été déclarés nouvellement rétablis, portant le nombre total à 731 135 guérisons.

Les décès franchissent la barre des 26 mille, 26 051 précisément, dont 17 morts survenus le 24 janvier, et 52 disparitions de plus par rapport au 23 janvier.

Les hospitalisations suivent une tendance haussière, avec 90 nouvelles admissions les dernières 24 heures, et 751 au total.

Les lits de réanimation et oxygène sont occupés par 174 patients pour les premiers, et 51 pour les seconds.

