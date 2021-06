Tunisie – Coronavirus : la courbe des contaminations monte en flÃ¨che, taux de positivitÃ© : 32, 48 %

Tunisie – Coronavirus : la courbe des contaminations monte en flèche, taux de positivité : 32, 48 %

La situation épidémiologique va en s’aggravant, et le scénario d’une 4ème vague, alimentée par la dissémination des nouveaux variants, semble de plus en plus probable, notamment face à un état d’alerte maximum dans 21 gouvernorats du pays, le point culminant a été atteint à Kairouan, où un confinement ciblé a été décidé pour endiguer la propagation du virus.

Les mesures de prévention et les restrictions prises avant l’Aïd et qui sont reconduites pour trois semaines, ne semblent être parvenues à maîtriser les courbes, notamment celles des contaminations.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé fait état de 1950 nouveaux cas infectés au virus à la date du 05 Juin, après la parution des résultats de 5 961 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 32,48 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 355 732 contaminations au Covid-19, sur un ensemble de 1 514 922 analyses réalisées en laboratoire.

Les guérisons enregistrées les dernières 24 heures sont trois fois moins importantes, que les nouvelles infections, soit 635 personnes nouvellement rétablies, et 311 340 au total.

Comme l’avait annoncé à la fin de la semaine dernière la coordinatrice du programme national anti-Covid, Nissaf Ben Alaya, le nombre des décès enregistre une baisse, mais reste toujours élevé.

Au 05 Juin, 32 malades ont succombé au virus, portant le bilan à 12 980 disparitions.

Par ailleurs, 2 225 malades sont, à l’heure qu’il est, hospitalisés ; 408 sont placés en soins intensifs et 118 en réanimation.

Au cours des dernières 24 heures, les structures hospitalières, ont dénombré 82 nouvelles admissions, qui s’ajoutent au 16 973 malades pris en charge depuis le début de la pandémie.

Gnetnews