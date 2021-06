Tunisie : Confinement ciblÃ©, et durcissement du couvre-feu Ã  Kairouan, face Ã  une situation Ã©pidÃ©mique extrÃªmement grave

Tunisie : Confinement ciblé, et durcissement du couvre-feu à Kairouan, face à une situation épidémique extrêmement grave

Un confinement ciblé est décrété dans le gouvernorat de Kairouan à partir de ce lundi 07 Juin 2021 pendant une semaine face à une situation épidémique extrêmement grave, où la propagation du virus s’est accélérée dans toutes les délégations au cours des deux dernières semaines. Kairouan est, actuellement, la région la plus touchée de Tunisie qui n’est pas au bout de ses peines en matière de maîtrise de la pandémie.

Suite à la visite, hier dimanche, du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, à Kairouan, où il s’est rendu à certaines structures hospitalières de la région, et au terme de la réunion, tenue le jour même, de la commission nationale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, le gouverneur a, par ailleurs, décidé d’avancer l’heure du début du couvre-feu à 20 h au lieu de 22 h, de lever les tables et les chaises dans les cafés et restaurants, de suspendre la prière dans les mosquées, de fermer les bains maures, de suspendre toutes les activités culturelles et manifestations sportives, de suspendre les marchés, d’interdire les rassemblements ainsi que les fêtes privées et publiques.

Un appel a été, par ailleurs, lancé à la société civile et aux médias pour sensibiliser les habitants à la gravité de la situation épidémique.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a reconnu lui l’accélération de la contagion à Kairouan, annonçant des décisions pour augmenter la capacité des structures hospitalières, notamment à travers la consolidation des lits de réanimation et d’oxygène,.

Il a été, également, décidé d’augmenter la capacité de l’hôpital de campagne, et d’accélérer la campagne de vaccination.

Le ministre a appelé à la nécessité de respecter les mesures de prévention, eu vue de briser les chaînes de transmission virus.

Gnetnews