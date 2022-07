Tunisie/ Coronavirus : La nouvelle vague, explosion des contaminations et des dÃ©cÃ¨s

Tunisie/ Coronavirus : La nouvelle vague, explosion des contaminations et des décès

L’été de tous les dangers, on y est. La pandémie du Coronavirus repart à la hausse dans plusieurs pays du monde, le nôtre n’est pas en reste. Ce rebond épidémique est alimenté par la propagation de nouveaux sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5.

A chaque fois qu’on le croyait disparu et inhumé ; le virus renait de ses cendres et est exhumé, avec ses successives et multiples mutations qui le rendent, manifestement, immaîtrisable et invincible.

Quid de la Tunisie, fait-elle face à un énième nouvelle vague, alors que les Tunisiens ont fait tomber le masque, et se relâchent en termes de respect des gestes barrières et des mesures de prévention. A fortiori que l’été offre plusieurs terreaux de dissémination du virus, avec ses rassemblements, ses réunions familiales, ses fêtes et festivités à n’en plus finir.

Il semble que oui à voir les chiffres rendus publics ce mardi 05 juillet.

Taux de positivité : 46,33 %

Le ministère de la Santé fait état ce matin de 13 947 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 enregistrés pendant la semaine du 27 juin au 03 juillet 2022, après la parution des résultats de 30 106 tests de dépistage, soit un taux de positivité qui grimpe à 46,33 %.

Le bilan cumulé s’élève, à ce stade, à 1 066 127 contaminations, sur un ensemble de 4 704 138 analyses en laboratoire.

Au cours de la même semaine, quelque 4748 personnes ont été déclarées rétablies, portant le total à 1 037 537 guérisons.

Les décès sont en hausse effrayante, avec 48 Tunisiens qui ont succombé au virus durant la même semaine, faisant monter le bilan à 28 748 disparitions.

Les établissements de soins publics et privés ont accueilli quelque 182 patients pendant la même période.

Face à cette flambée, la recommandation des autorités sanitaires et scientifiques est le recours aux doses de rappel (3ème et 4ème) du vaccin anti-covid, notamment pour les catégories vulnérables, personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

L’autre consigne est de renouer avec le port du masque, notamment dans les espaces fermés, de les aérer en permanence, et d’éviter les embrassades et les accolades…en respectant une distanciation de un mètre à un mètre et demi.

Gnetnews