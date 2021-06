Tunisie – Coronavirus : la pandémie se déchaîne, 5 251 nouveaux cas et 106 décès supplémentaires

L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus a durci les mesures, en décrétant un couvre-feu à partir de 20 h, au lieu de 22 h, à travers toute la république face à une flambée endémique inédite.

Plusieurs régions affichent des taux de positivité et d’incidence du virus extrêmement élevés, avec une tendance, toujours, exponentielle.

Le ministère de la santé a recensé à la date du 28 juin 5 251 nouveaux cas, après la parution de 14 122 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 37, 18 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 414 182 contaminations sur un ensemble de 1 702 122 analyses en laboratoire.

Quelque 1918 personnes ont été déclarées rétablies les dernières 24 heures, portant le bilan à 352 180 guérisons.

Le bilan des décès continue à s’alourdir, avec 106 disparitions les dernières 24 heures, et 14 843 au total.

L’afflux sur les établissements de soins ne se dément pas, les hôpitaux ont de plus en plus de mal à gérer un effectif de malades qui va croissant, avec un personnel médical et paramédical exténué et épuisé.

A ce stade, quelque 3 117 malades sont hospitalisés, 2 730 dans le secteur public, et 387 dans le secteur privé.

Au total, quelque 19 010 malades ont été pris en charge dans les hôpitaux depuis le début de la pandémie, dont 145 admissions les dernières 24 heures.

Sur l’ensemble, 584 ont été admis dans les services de réanimation, et 136 sont placés sous respiration artificielle.

Gnetnews