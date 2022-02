Tunisie/ Coronavirus : La zone de danger n’est pas dépassée, taux de positivité de 33,14% et 22 nouveaux décès

Même si les chiffres ont amorcé une tendance baissière, au cours de la dernière période, les autorités sanitaires et scientifiques mettent en garde contre tout relâchement. La zone de danger n’est pas dépassée, une nouvelle flambée des contaminations et des décès pourrait encore survenir, notamment face une situation épidémique mondiale erratique, marquée par de nouveaux variants et sous-variants, qui font des ravages dans plusieurs pays.

4151 nouveaux cas de contamination

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 08 février, 4151 nouveaux cas de contamination, après la parution des résultats de 12 525 tests de dépistage, soit un taux de positivité de 33,14 %.

Le bilan s’établit, à ce stade, à 954 726 contaminations, sur un ensemble de 4 163 784 analyses en laboratoire.

Avec 8278 malades nouvellement rétablis au cours des dernières 24 heures, le nombre s’élève à 858 730 guérisons.

Le bilan quotidien des décès est encore extrêmement lourd, avec 22 nouvelles disparitions signalées à la même date, portant le total à 26 889 morts des suites du virus.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à l’heure qu’il est, 1467 malades dont 101 nouvelles admissions.

Les lits de réanimation et d’oxygène sont occupés respectivement par 261 et 66 patients covid.

