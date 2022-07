Tunisie/ Coronavirus : Le taux de positivité passe à 52,24 %, 56 nouveaux décès

La pandémie du Coronavirus est de retour cet été 2022 en Tunisie et ailleurs, alimentée par les sous-variants d’Omicron, notamment les BA.4 et BA.5. Les trois mots d’ordre des autorités sanitaires et scientifiques sont : le port du masque dans les espaces fermés, l’aération desdits espaces et le recours à la dose de rappel, (3ème et 4ème dose), notamment pour les personnes âgées et les catégories vulnérables.

Le ministère de la Santé annonce ce mardi 12 juillet 2022 que 21 872 nouveaux cas ont été testés positifs au coronavirus pendant la semaine du 04 au 10 juillet 2022, après la parution des résultats de 41 868 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 52,24 %.

Le bilan cumulé s’élève à 1 087 030 contaminations, sur un ensemble de 4 743 992 analyses en laboratoire.

Quelque 11 879 malades ont été déclarés rétablis, portant le total à 1 049 416 guérisons.

La même semaine a vu la survenue de 56 nouveaux décès ramenant le bilan à 28 823 morts des suites du virus.

Les établissements de soins publics et privés ont accueilli 261 nouveaux malades ayant contracté le covid-19.

Gnetnews