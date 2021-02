Tunisie â€“ Coronavirus : Les contaminations sur une courbe descendante, 910 nouveaux cas et 52 dÃ©cÃ¨s

Tunisie – Coronavirus : Les contaminations sur une courbe descendante, 910 nouveaux cas et 52 décès

Pour la première fois, depuis le début de cette virulente deuxième vague, la Tunisie a enregistré moins de 1000 nouveaux cas en 24 heures, signe que la tendance baissière s’inscrit dans la durée, et que les restrictions décrétées par le gouvernement, commencent à donner leurs fruits, même si le danger est encore de mise, selon la communauté scientifique.

Le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires restent notre seul remède, en attendant le lancement incessamment de la campagne de vaccination pour immuniser la population contre le covid-19, notamment, les catégories les plus vulnérables et maîtriser l’épidémie.

Selon le dernier communiqué du ministère de la Santé, 910 nouveaux cas ont été testés positifs au virus, à la date du 06 février.

Le bilan s’élève, désormais, à 217 086 contaminations, dont 173 862 se sont remis de la maladie, soit 977 nouvelles guérisons.

La courbe des décès est-elle encore élevée, 52 disparitions des suites du Covid-19 ont été signalées à la même date, 7214 ont ainsi succombé au virus depuis l’avènement de la pandémie en Tunisie.

Les statistiques révèlent-elles aussi une baisse du nombre des hospitalisations. Ils sont 1846 malades à être admis dans les hôpitaux et les cliniques, 401 sont placés en réanimation et 159 sous respiration artificielle.

Au total, les structures hospitalières ont pris en charge 9471 patients depuis l’avènement de l’épidémie, dont 56 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures.

Ce faisant, les laboratoires ont réalisé 896 571 tests pour diagnostiquer le coronavirus, dont 3746 les dernières 24 heures.

Gnetnews