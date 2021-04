Tunisie â€“ Coronavirus : un seuil Ã©pidÃ©mique critique, les courbes de nouveau Ã  la hausse

Tunisie – Coronavirus : un seuil épidémique critique, les courbes de nouveau à la hausse

La Tunisie en est un seuil épidémiologique critique, avec un taux de positivité supérieur à 22,9 %, et un taux de reproduction ® du virus supérieur à 1. La communauté scientifique et médicale met en garde contre une troisième vague plus virulente, face à la dissémination des nouveaux variants dans plusieurs régions du pays, redoutés pour leur forte contagiosité.

Après un tassement constaté entre février et la première quinzaine de Mars, les courbes des contaminations et des décès suivent, désormais, une cadence ascendante.

Selon son dernier communiqué, le ministère de la Santé fait état de 1133 nouveaux cas dépistés positifs au virus à la date du 04 avril, contre 877 guérisons.

Le bilan s’élève, ainsi, à 261 177 contaminations, contre 219 912 personnes rétablies.

28 disparitions des suites du Covid-19 sont à déplorer à la même date, portant le bilan à 8993 décès depuis l’avènement de la pandémie.

Quelque 1527 malades sont alités dans les structures de soins publics et privés ; 356 sont placés en réanimation et 111 sous respiration artificielle.

Au total, 12 057 patients ont été pris en charge dans les hôpitaux, dont 58 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé quelque 1 138 938 analyses pour détecter le virus, dont 5286 le même jour.

