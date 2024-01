Entretien Kalthoum Ben Rejeb/ Tang Wenhang : La Tunisie souhaite rÃ©duire son dÃ©ficit avec la Chine et dÃ©velopper ses exportations vers son marchÃ©

Entretien Kalthoum Ben Rejeb/ Tang Wenhang : La Tunisie souhaite réduire son déficit avec la Chine et développer ses exportations vers son marché

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a reçu hier, lundi 15 janvier 2024, le vice-ministre du Commerce chinois, Tang Wenhang.

Cette rencontre était une occasion où les deux ministres ont affirmé la profondeur des relations économiques et commerciales sino-tunisiennes, et la volonté commune de les développer, davantage, dans le cadre d’une convergence des positions entre les deux pays dans tous les domaines.

La ministre a évoqué le grand déficit de la Tunisie avec la Chine, appelant à la nécessité de redoubler d’efforts pour le réduire, à travers la consolidation des exportations tunisiennes vers l’Empire du milieu, notamment ceux agricoles et alimentaires, en leur permettant de finaliser les conditions techniques imposées par les autorités chinoises, à leur entrée sur leur marché.

Ben Rejeb a appelé à développer les investissements chinois en Tunisie, et au transfert de la technologie, notamment, dans le domaine des composants automobiles, de la fabrication et du montage des voitures électriques.

Elle a, par ailleurs, passé en revue les différentes spécificités économiques, humaines et géographiques dont bénéficie la Tunisie, ce qui l’habilite à être un partenaire économique et d’investissement agissant de la Chine, en Afrique et dans le bassin méditerranéen.

S’agissant du développement de la coopération tuniso-sino-africaine, Ben Rejeb a indiqué que la Tunisie cherche à faire du point de passage de Ras Jdir, une porte d’entrée pour l’Afrique et un point de départ pour l’instauration d’un corridor commercial africain, appelant la partie chinoise à appuyer cet important sujet de développement.

Le vice-ministre du Commerce a affirmé que son pays est déterminé à développer ses relations économiques et commerciales avec la Tunisie, valorisant sa position stratégique comme porte d’entrée vers l’Afrique.

Il a appelé les entreprises tunisiennes à prendre part aux foires commerciales, organisées dans son pays, pour commercialiser, davantage, les produits tunisiens, notamment l’huile d’olive tunisienne en améliorant son accès vers la Chine.

Tang Wenhang fait partie de la délégation chinoise conduite par le ministre des Affaires étrangères de cette puissance de plus de 1 million 400 mille habitants, qui est dans noms murs, dans une visite de trois jours, pour officiellement, célébrer, le soixantenaire des relations diplomatiques sino-tunisiennes.

Gnetnews