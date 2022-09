Tunisie : Darmanin fait une importante annonce à Charfeddine au sujet des visas accordés par la France aux Tunisiens

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine a eu hier soir, mercredi 31 août, une communication téléphonique avec son homologue français, Gérald Darmanin, dans le cadre du suivi des résultats de la visite effectuée par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, en France.

Les deux parties ont passé en revue l’état de leur coopération bilatérale, notamment en matière de migration et de mobilité, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

« Le ministre de l’Intérieur français a fait part à son homologue tunisien de la décision de son pays de revenir, immédiatement, à la cadence normale, en matière d’octroi des visas aux ressortissants tunisiens », ajoute la même source.

Taoufik Charfeddine et Gérald Darmanin ont convenu de procéder à une évaluation conjointe de la coopération entre les deux parties, avant la fin de l’année en cours.

L’octroi des visas et cartes de séjour, et l’assouplissement des procédures en la matière ont été, évoqués lors d’une séance de travail ayant réuni la cheffe du gouvernement et son homologue française, Elisabeth Borne à Paris, lors de la toute dernière visite de Najla Bouden en France.

Gnetnews