Tunisie : Najla Bouden s’entretient avec Elisabeth Borne à Paris, les visas et cartes de séjours évoqués

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a eu hier, mardi 30 août, une séance de travail conjointe, avec son homologue française, Elisabeth Borne, à Matignon, en marge de sa visite à Paris, du 29 au 31 août 2022.

Les deux parties ont évoqué « les liens d’amitié historique privilégiés et les différentes formes de coopération entre les deux pays ».

Bouden a souligné « le caractère stratégique des relations entre la Tunisie et la France », et la nécessité des les diversifier dans différents domaines, tout en renforçant la concertation bilatérale, rapporte en substance un communiqué de la Kasbah.

Elle a tenu la Première ministre française au courant, « des avancées réalisées en matière de transition politique dans le cadre du choix démocratique, et conformément à une feuille de route élaborée par le président de la république, selon les aspirations du peuple tunisien, pour un climat politique et économique marqué par la stabilité, le respect de la loi et les libertés. »

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, salué « le niveau de coopération économique entre les deux pays », en valorisant « le soutien de la France à la Tunisie en vue de relever les défis socio-économiques découlant de la pandémie du Coronavirus et de la guerre en Ukraine ». Comme elle « a affirmé l’importance de l’appui français auprès des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds ».

« Les visas, et cartes de séjour, et la révision des restrictions constatées les derniers mois ont été évoquées, avec la possibilité d’opter pour plus de souplesse en la matière ».

Il a été aussi question de « l’importance du soutien de la France au sein de l’Union européenne, s’agissant notamment de la crise des produits de base et de l’énergie ».

Gnetnews