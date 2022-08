Tunisie : De fortes chaleurs dans la plupart des rÃ©gions ce jeudi 18 aoÃ»t

Tunisie : De fortes chaleurs dans la plupart des régions ce jeudi 18 août

L’épisode caniculaire continue, on n’en est pas fini avec la fournaise de la veille, et son air irrespirable et suffocant.

Les fortes chaleurs séviront ce jeudi 18 août dans la plupart des régions, avec des maximales comprises entre 38 et 46°, atteignant les 48° au Sud-Ouest, avec l’apparition de coups de siroccos.

Sur le littoral, la météo est plus clémente, les températures oscilleront entre 29 et 36° sur les côtes Nord.

Comme c’était le cas au cours de la dernière période, le risque orageux, signe annonciateur de l’automne persiste.

Des foyers orageux, accompagnés de pluies, pourraient se former sur les hauteurs, ailleurs le ciel serait partiellement nuageux.

Les vents souffleront fort sur les côtes, et la mer sera agitée à très agitée.

