Tunisie : De fortes chaleurs en ce premier jour de la séance unique, la température atteindrait les 48°

Ce vendredi 01er juillet 2022 marque le début de la séance unique, et aussi le démarrage effectif des vacances d’été, pour un grand nombre de Tunisiens.

Les juillettistes qui s’apprêtent à prendre, en ce début de week-end, le chemin des stations balnéaires, et autres lieux de vacances, devraient faire attention aux fortes chaleurs qui sévissent depuis la dernière période et vont crescendo en ce premier jour du mois.

Les températures suivront, aujourd’hui, une tendance haussière ; elles seront comprises entre 32 et 39° dans les régions côtières, et entre 39 et 46° à l’intérieur du pays, avec l’apparition du siroco. Le mercure atteindrait les 48° au Sud-Ouest du pays, prévient l’Institut national de Météorologie.

Des foyers orageux sont attendus l’après-midi au Nord, et localement au centre, ils seraient accompagnés de pluies, avec l’éventualité de chute de grêle à des endroits limités, et des rafales de vent dont la vitesse dépasserait les 60 km/ heure.

Sinon, le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement l’après-midi, près des côtes.

La mer est peu agitée à agitée.

Les dernières 24 heures ont été marquées par de fortes chaleurs et l’apparition du siroco dans plusieurs gouvernorats du pays, notamment, Béjà, Jendouba, Le Kef, Siliana, Mehdia, Sfax, Sidi Bouzid, Kasserine, Tela, Matmata, Gabès, Tozeur, Gafsa, Kébili, Médenine, Tataouine, Remda et el-Borma.

Avec un élément distinctif à Kébili qui était le théâtre de tourbillons de sable.

