Tunisie : De nouvelles restrictions décrétées à Kairouan pour freiner la propagation du virus

La commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours de Kairouan a annoncé ce mercredi 02 juin de nouvelles mesures, face à une situation sanitaire extrêmement critique, avec un taux de positivité des analyses de 50 %.

Au terme de sa réunion tenue en présence du gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, de la Directrice Générale de l’ONMNE, Nissaf ben Alaya, et des députés de la région, Khaled Krichi et Farida Laâbidi, la commission a annoncé de nouvelles restrictions pendant une semaine, du 02 au 09 Juin 2021 pour endiguer l’épidémie.

Ces mesures portent sur la levée des chaises et des tables dans les espaces fermés des restaurants et cafés, l’appel aux municipalités de ne pas accorder des autorisations pour l’organisation des fêtes, et manifestations publiques et privées, la suspension des activités culturelles, et la fermeture des marchés hebdomadaires.

Les nouvelles dispositions consistent également à appeler les moyens de transport en commun public et privé à la nécessité d’appliquer le protocole sanitaire. Le même appel sera adressé à la direction régionale de l’enseignement, et aux autres directions régionales et entreprises publiques.

Les campagnes de sensibilisation seront renforcées notamment pour inciter la population à s’inscrire sur la plateforme Evax, et les chefs des districts de police et de la garde nationale seront appelés à veiller à l’application des dispositions du couvre-feu.

Le gouvernorat de Kairouan a recensé 8435 cas de contamination au Coronavirus, après la parution des résultats de 35410 analyses en laboratoire. Quelque 313 décès sont à déplorer dans la région, et 7650 citoyens se sont remis de la maladie.

