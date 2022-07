Tunisie : Décès de 04 personnes par noyade dans les plages de Ghar el-Meleh et Aïn Damousse à Bizerte

La plage de Boughar (délégation de Ghar el-Meleh), et la plage de Aïn Damousse (Bizerte Nord) a vu hier, jeudi, le décès de quatre personne par noyage, dont un enfant de 14 ans, comme l’a souligné une source locale.

Dans une déclaration à la TAP, la même source a indiqué que trois personnes, originaires de Tunis, étaient venues se baigner à la plage de Boughar, mais elles ont succombé toutes les trois à une noyade, soit un couple marié de 70 ans, et 75 ans, ainsi qu’un enfant de 14 ans, et ce malgré les tentatives des agents de la protection civile, et des unités de la garde maritime de Ghar el-Meleh de les sauver.

Par ailleurs, un jeune homme de 31 ans, originaire du gouvernorat de Manouba, s’est noyé à la plage de Aïn Damousse.

Selon la même source, les unités de la protection civile ont repêché les trois corps de la plage de Boughar et les ont transportés à l’hôpital local Hassen Belkhouja, à Ras Jbel, à bord d’une ambulance de la protection civile, pour les soumettre à un médecin de la santé publique, et puis au médecin légiste du Centre hospitalo-universitaire, Habib Bougatfa à Bizerte, après consultation du paquet.

Le corps du jeune noyé à Aïn Damousse a été transféré au Centre hospitalo-universitaire, Habib Bougatfa à Bizerte, le temps de parachever les procédures juridiques nécessaires.

Gnetnews