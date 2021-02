Tunisie/ Déchets : Le dossier transféré au chargé du contentieux de l’Etat pour veiller sur leur retour en Italie

Huit personnes sont désormais incarcérées dans l’affaire d’importation des déchets italiens, après le mandat de dépôt émis contre l’avocat de l’entreprise importatrice, Soreplast, pour atteinte aux personnes, et aux biens, faux et usage de faux et importation interdite de déchets.

Le juge d’instruction avait auditionné jeudi l’avocat en question, qui n’est autre que le frère du chef d’entreprise importatrice, il a été placé en détention à la prison de Messaâdine.

Comme il a interrogé mardi un transitaire et a émis à son encontre un mandat de dépôt.

Le nombre de personnes placées en garde à vue a atteint 08, dont l’ancien ministre de l’Environnement, des directeurs généraux ainsi que 16 personnes laissées en état de liberté, alors que les investigations sont encore en cours, a déclaré à la TAP le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse, Jaber Ghenimi.

Il a ajouté qu’un ancien directeur général de l’agence nationale de gestion des déchets et un ingénieur de ladite agence ont été, auparavant, remis en liberté.

Ghenimi a déclaré que les réquisitions et les constats étaient terminés, et le dossier était transféré au chargé du contentieux de l’Etat, pour veiller au rapatriement de ces détritus, qui se trouvent actuellement au port de Sousse.

Les autorités italiennes avaient annoncé le 17 février dernier que toutes les mesures allaient être prises, pour rapatrier les déchets au pays d’origine, dans le cas où la société exportatrice ne se plie pas à la décision de la région italienne de Campanie, avait déclaré auparavant le ministère de l’Environnement et des affaires locales.

