Tunisie / Décret-loi n’o 30 : « Une décision parachutée pour poursuivre le démantèlement de l’Etat et ses institutions » (Ennahdha)

Suite à la parution du décret-loi portant création de l’instance nationale consultative pour superviser « le référendum illusoire, à travers lequel le coup d’Etat cherche à poursuivre le démantèlement de l’Etat et ses institutions, et son remplacement par un pouvoir personnel absolu », le mouvement Ennahdha considère « cette décision parachutée, comme une transgression totale de la légalité constitutionnelle ».

Le mouvement estime, dans un communiqué, que « cette disposition est une consécration du putsch du 25 juillet 2021, un accaparement des pouvoirs, et une rupture avec les acquis de la république, de la révolution et des priorités économiques et sociales du peuple ».

Ennahdha dénonce « l’obstination à imposer le projet surréaliste de construction de la base au sommet, en s’appuyant sur la consultation nationale ratée, boycottée par 95 % du peuple tunisien au moins, et en faisant croire à mener un dialogue dépourvu de tous les attributs de réussite, dans la mesure où il repose sur l’exclusion des partis et organisations nationales, et où ses résultats et issues sont connus d’avance ».

Le mouvement fait assumer aux adhérents à ce qu’il qualifie de « crime », « la responsabilité de la participation à ce coup d’Etat ».

Il considère ce qui est appelé « le référendum comme étant dénué de légalité et de crédibilité, a fortiori avec le remplacement de l’ISIE légale par une instance nommée et inféodée par celui qui l’a désignée ».

Ennahdha appelle l’ensemble des forces nationales « à poursuivre le militantisme et à unifier les efforts pour rétablir la démocratie, préserver les droits de l’homme, respecter les fondements du régime républicain, et sauver le pays des dangers de l’effondrement économique, financier et social, et de l’isolement national qu’il vit du fait du putsch et de ses politiques' ».

