Tunisie : Démarrage de la 4ème journée de vaccination massive ce samedi 04 septembre

La quatrième journée de vaccination massive a démarré ce samedi 04 septembre, dans 347 centres de vaccination répartis sur le territoire tunisien, qui seront ouverts de 8h à 15h.

Les concernés par cette journée, sont les personnes âgées de 40 ans et plus, ayant reçu leurs premières doses le 08 aout 2021, qu’elles soient convoquées par SMS ou non.

Les cadres éducatifs, universitaires et ceux travaillant dans les centres de formation professionnelle et scolaires, n’ayant pas reçu la première dose du vaccin anti-Covid, sont également concernés par cette journée de vaccination intensive.

Le vaccin Astrazeneca sera utilisé durant cette 4ème journée portes ouvertes de vaccination.

Gnetnews