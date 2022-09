Tunisie : DÃ©marrage de la distribution des engrais chimiques au dÃ©but de la semaine prochaine

Tunisie : Démarrage de la distribution des engrais chimiques au début de la semaine prochaine

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche annonce ce vendredi 09 septembre, que les opérations de distribution et de vente des engrais chimiques destinés à la production agricole démarreront au début de la semaine prochaine.

Dans un communiqué rendu public, aujourd’hui même, le ministère indique que les engrais existent, en quantités suffisantes, pour le démarrage de la saison des grandes cultures.

Le ministère fait savoir que les prix de vente des engrais à l’agriculteur varient entre 700 et 790 dinars, la tonne emballée, selon les différents types.

Un communiqué conjoint du même ministère, et de ses homologues du Commerce et de l’Industrie avait fait part hier du gel des prix des engrais destinés à la production agricole, malgré la hausse des cours sur le marché mondial, et les pertes essuyées par le groupe chimique tunisien (GCT).

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie avait assuré, dans la foulée, que l’ammonitrate existe en quantités suffisantes, en prévision de la saison agricole 2022 – 2023, et que le GCT va veiller sur l’approvisionnement régulier du marché par l’ammonitrate et autres produits phosphatés.

