Tunisie : DÃ©marrage dÃ©but 2022 des travaux des 1Ã¨re et 3Ã¨me tranches du pont de Bizerte (ministre)

Tunisie : Démarrage début 2022 des travaux des 1ère et 3ème tranches du pont de Bizerte (ministre)

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Doukh, a annoncé lors de sa visite hier, au gouvernorat de Bizerte, que le démarrage des travaux des première et troisième tranches du projet du nouveau pont de Bizerte interviendra début 2022.

Les 1ère et 3ème tranches du projet portent sur la réalisation de routes de liaison Nord et Sud du pont principal, c’est une route express qui s’étend sur une longueur de 4,7 Km côté sud, et est dotée de trois échangeurs ; le tronçon Nord s’étend, lui, sur 2,7 km…

La deuxième tranche concerne le pont principal qui se prolonge sur 2,1 Km avec une hauteur de 56 mètres surplombant la surface de la mer.

Le ministre s’est, par ailleurs, enquis de l’état d’avancement des différents éléments du projet, et de son dossier foncier et technique, ainsi que des travaux d’aménagement des cités adjacentes au tracé de cet édifice en devenir.

Lesdits travaux portent sur l’aménagement et le bitumage de 14 km de routes, en les équipant d’éclairage public, et d’assainissement moyennant 07 millions de dinars ; ils en sont à un état d’avancement 60 %.

Ceci étant, le coût total de réalisation du nouveau pont de Bizerte est estimé à 750 millions de dinars, avec un financement de la banque européenne de l’investissement (BEI) et de la banque africaine de développement (BAD).

