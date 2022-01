Tunisie : Dépôt d’une plainte au parquet contre le ministre de l’Intérieur et le DG de la sécurité publique suite aux évènements du 14 janvier

Les secrétaires généraux des partis du Courant démocrate, d’El-joumhouri et d’Ettakatol ainsi qu’un représentant de personnalités nationales, ont déposé hier jeudi, « une plainte au parquet contre le ministre de l’Intérieur, le Directeur Général de la sécurité publique, et tous ceux qui seront révélés par l’enquête, informant sur des crimes, et réclamant une enquête là-dessus ».

Cette plainte fait suite « aux événements survenus le 14 janvier, l’usage démesuré de la force par les agents de sécurité pour disperser les manifestants, et l’arrestation de certains en application des instructions émises par le ministère de l’Intérieur, en violation claire de la loi et de la constitution ».

Le Courant démocrate, Ettakatol et El-Joumhouri étaient, auparavant, revenus sur le décès de Ridha Bouzayène, cinq jours après avoir séjourné à l’hôpital, suite à sa participation à une manifestation célébrant le 14 janvier, vendredi dernier au centre-ville.

Les trois partis avaient demandé au parquet «de révéler rapidement les dessous de ce décès, et de poursuivre tous ceux qui en sont à l’origine, ou en sont complices, en termes d’ordre ou de mise en exécution ».

Le président de la République, Kaïs Saïed, a assuré, hier, que « les libertés sont plus que jamais garanties en Tunisie ».

Lors d’une rencontre avec le ministre de l’Intérieur, Ridha Charfeddine, il a dit rejeter « la violence et les dépassements de qui que ce soit, notamment de ceux qui veulent attenter à l’Etat de l’intérieur », affirmant son attachement à « l’application de la loi ».

Gnetnews