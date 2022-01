Tunisie : Trois partis appellent le parquet Ã  rÃ©vÃ©ler les dessous du dÃ©cÃ¨s de Ridha BouzayÃ¨ne

Tunisie : Trois partis appellent le parquet à révéler les dessous du décès de Ridha Bouzayène

Le Courant démocrate, Ettakatol et El-Joumhouri ont signé hier soir, mercredi 19 janvier, un communiqué conjoint, suite au décès de Ridha Bouzayène, cinq jours après avoir séjourné à l’hôpital, suite à sa participation à une manifestation célébrant le 14 janvier, vendredi dernier au centre-ville.

Les trois partis ont demandé au parquet « de révéler rapidement les dessous de ce décès, et de poursuivre tous ceux qui en sont à l’origine, ou en sont complices, en termes d’ordre ou de mise en exécution ».

Les formations politiques ont considéré que « la manifestation a été affrontée avec une répression sans précédent, et un usage démesuré de la force de la part des forces de l’ordre, en application d’instructions politiques ».

Attayar, Ettakatol et el-Joumhouri ont dénoncé « la violence excessive utilisée par les forces de sécurité contre les manifestants ». Ils ont fait assumer au ministre de l’Intérieur « la responsabilité directe de ce qui s’est passé », et au président de la république « la responsabilité politique totale de la violation des droits politiques, les restrictions aux libertés publiques et privées depuis son coup d’Etat contre la constitution et sa monopolisation de tous les pouvoirs ».

Les trois partis ont réitéré leur « engagement à continuer le militantisme en vue de faire revenir la Tunisie à son processus constitutionnel, de mettre un terme à l’état d’exception, et de sauver l’Etat des dangers de l’effondrement ».

Le mouvement Ennahdha avait déploré hier « le meurtre » de Ridha Bouzayene, « ayant succombé à ses blessures, après avoir été victime d’une extrême violence de la part des agents de sécurité, pendant sa participation à la manifestation du vendredi 14 janvier 2022, ce qui lui a valu une hémorragie aiguë au niveau du Cerveau ».

Le parquet avait, auparavant, affirmé que « le défunt ne portait pas des traces de violence« , signalant que le corps a été soumis à la médecine légale.

Gnetnews