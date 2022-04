Tunisie : Des astuces pour maigrir ou prendre du poids pendant Ramadan (nutritionniste)

Durant le mois de ramadan, plusieurs personnes en profitent pour prendre du poids ou maigrir, grâce au jeûne intermittent. Mais face au chamboulement du rythme de sommeil, des horaires du travail et notamment des habitudes alimentaires , ces objectifs sont difficilement atteints, avec des menus au diner et en soirée, riches en gourmandises, plus les problèmes de digestion et le fait de se goinfrer durant le Shour.

Afin d’y parvenir, la nutritionniste Yosra Bornaz nous dévoile quelques astuces, recommandées aux personnes en surpoids qui souhaitent maigrir, et à celles qui au contraire, veulent gagner quelques Kilos. Et d’après la spécialiste, il existe quelques décisions à prendre, pour atteindre ces objectifs.

Dans le cas des personnes en surpoids ou qui souffrent d’obésité, il est souhaitable d’intégrer à leurs menus au diner, plus de salades que de pâtes. Leur plat doit être composé de trois compartiments inégales : un peu de pâtes, une bonne quantité de salade et une portion de protéine. Pour maigrir, le Shour doit être consommé avant minuit, et il doit contenir de préférence des fibres, de l’avoine accompagné d’un produit laitier, ou d’une Bessissa sans sucre mélangée à de l’eau sans huile. Une seule datte est aussi permise.

La nutritionniste Yosra Bornaz a rappelé à ce sujet, qu’il ne faut pas oublier que l’obésité engendre des maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle, etc. Il est, de ce fait, recommandé de consulter son médecin spécialiste traitant, pour pouvoir ajuster son alimentation, et l’heure du Shour avec les médicaments prescrits, et les produits alimentaires à bannir de son menu…

Comment prendre des kilos pendant le Ramadan ?

D’après la spécialiste de la nutrition, les personnes qui veulent gagner du poids grâce au jeûne intermittent durant le mois saint, doivent rompre leur jeûne avec un verre de Bessissa liquide, ou de l’eau accompagnée de dattes farcies aux noix ou à la crème de sésame au miel.

Après 15 minutes de digestion, on passe au diner en optant pour des aliments consommés traditionnellement à la rupture du jeûne comme le Brik. Pour la soupe, il est préférable de lui en rajouter une cuillère à soupe de l’huile d’olive. En passant au plat de consistance, il est recommandé d’en prendre un plat de pâtes en entier, puis consommer la salade dans l’étape suivante.

Pendant la soirée, il est recommandé aussi pour les personnes souhaitant gagner des kilos, de manger un dessert sucré, comme une crème de sorgho avec des sésames, une crème de fruits secs (pistache, amande, noisettes), traditionnelle. Pendant le Shour, il est conseillé d’opter pour une collation hypercalorique mais qui soit composée du bon gras, de l’avoine cuit par exemple.

Conseils pour une meilleure digestion

Certaines personnes souffrent d’indigestion, ballonnements et de douleurs abdominales après la rupture du jeûne, notamment en mangeant plusieurs plats à la fois, dans un même repas.

Afin d’éviter ces malaises, la nutritionniste Zeineb Bornaz, recommande de bannir les boissons gazeuses tout le long du mois de Ramadan. Il faudra aussi commencer par les plats riches en fibres, comme une salade, au lieu de rompre son jeûne avec de la Bessissa par exemple.

Pour le plat de consistance, il doit être composé, de préférence, de Borghoul, des pâtes de blé, ce qui facilite la digestion, avec un assaisonnement équilibré sans trop de sel, ni trop d’huile. « Et ne pas oublier de mâcher lentement » ! recommande la spécialiste.

« Durant la soirée, pour les amoureux de la caféine spécialement, il est déconseillé de rajouter du lait à son café, car ces deux ingrédients prennent plus de temps pour être digéré une fois mélangés. Afin d’aider à libérer les gaz intestinaux, il est recommandé aussi de boire au lieu du thé, une tisane de verveine, avec des graines de fenouils ».

Pour le Shour il faut favoriser un Yoghourt riche en probiotiques, et des céréales comme l’avoine.

Quelle quantité d’eau faut-il boire après la rupture du jeûne ?

D’après la nutritionniste, pour calculer la quantité de litres d’eau que l’organisme a besoin par jour, il faut multiplier son poids par 30 et diviser le total par 100. « Mais comme l’apport en liquide des aliments est de 450 à 500g, avec la soupe et les salades, il ne faut pas dépasser ses capacités, sinon la digestion sera perturbée », préconise-t-elle.

Emna Bhira