Tunisie : Des dÃ©putÃ©s appellent Ã  la reprise des travaux de lâ€™AssemblÃ©e le 1er octobre

Tunisie : Des députés appellent à la reprise des travaux de l’Assemblée le 1er octobre

Des députés appellent à « la reprise des travaux de l’Assemblée le 1er octobre en vue d’établir une feuille de route de sortie de crise, en application des articles de la constitution, légale et unique, et du règlement intérieur ».

Dans un communiqué paru hier, les députés suspendus Ayachi Zammel, Safi Saïed, et Yadh Elloumi appellent leurs collègues à une réunion, dont la date sera fixée ultérieurement, « pour la reprise des travaux du parlement dans sa troisième session, en vue de préparer de nouvelles élections législatives ».

Ils considèrent les mesures exceptionnelles inscrites dans le décret-loi n’o 117, comme étant « nulles et non avenues, nihilistes et illégales, et ne font qu’instituer un pouvoir despotique dictatorial ».

Les députés qui cherchent à rallier d’autres signatures, parmi les membres de l’ARP suspendue, exhortent le président « à se rétracter sur les dispositions exceptionnelles, et à revenir à la constitution, plus précisément à l’article 80, à travers le dialogue entre les différentes parties agissantes dans les champs politique et sociétal ».

Ils annoncent leur « lutte acharnée à travers tous les moyens démocratiques contre ces mesures exceptionnelles, et cette loi martiale qui représentent une menace pour la république et les acquis démocratiques ».

Le bloc parlementaire d’Ennahdha à l’Assemblée dont les travaux sont suspendus, a pour sa part, appelé, le président de l’ARP et son bureau à se tenir, pour prendre les dispositions nécessaires au retour du parlement.

Gnetnews