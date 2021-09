Tunisie : Le groupe dâ€™Ennahdha appelle le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e suspendu et son bureau Ã  se tenir pour le retour du parlement

Tunisie : Le groupe d’Ennahdha appelle le président de l’Assemblée suspendu et son bureau à se tenir pour le retour du parlement

Le bloc parlementaire d’Ennahdha, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dont les travaux sont suspendus, appelle le président de l’Assemblée et son bureau à se tenir, « pour prendre les mesures nécessaires au retour du parlement, en application des dispositions de la constitution et de son règlement intérieur ».

Dans un communiqué paru à l’issue de la tenue hier mercredi 29 septembre de sa réunion, le groupe parlementaire d’Ennahdha considère « le décret présidentiel n’o 117, comme étant un blocage effectif de la constitution tunisienne, une propension claire vers le pouvoir despotique absolu, et un coup d’Etat contre la légalité constitutionnelle et le processus démocratique ».

Le bloc parlementaire exprime son « refus de principe de la concentration de tous les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire entre les mains d’une seule personne, et l’exploitation de cet état de fait pour imposer des choix bien déterminés ».

Le groupe appelle « les blocs parlementaires et les personnalités indépendantes à unifier les rangs, et à transcender les différends et les tiraillements politiques, à défendre les valeurs de la république démocratique et à protéger le pays contre cette démarche qui approfondit la division sociétale, et menace la paix civile et l’unité nationale ».

Comme il appelle les forces politiques et civiles « à s’attacher à l’unité nationale sacrée, et à défendre leur choix démocratique pluraliste et représentatif, comme le stipule la constitution, à travers des actions militantes pacifiques et civiles, en vue de rétablir la liberté et le processus démocratique ».

