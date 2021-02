Tunisie : Des députés invités par Kaïs Saïed pour discuter de la crise de la prestation de serment

Le président de la république, Kaïs Saïed, a adressé une invitation à des députés de différents blocs parlementaires, pour se concerter avec eux autour de la crise de la prestation de serment.

Selon des informations médiatiques concordantes, les députés Samir Dilou et Naoufel Jammali (Ennahdha), Samia Abbou, Hichem Ajbouni et Nabil Hajji (bloc démocratique), Zouhaïr Maghzaoui et Heykel Mekki (mouvement du peuple), Mustapha Ben Ahmed (Tahya Tounes), et d’autres se rendront ce mercredi 10 février à Carthage pour plancher sur ce conflit de compétences entre les deux têtes de l’exécutif.

Hichem Mechichi se concerte, lui, ce même jour avec des juristes, et constitutionnalistes.

Pour rappel, les 11 nouveaux ministres dont la nomination a été validée le 26 janvier dernier au terme de la plénière de vote de confiance, n’ont pas encore prêté serment, ni pris leurs fonctions quinze jours après leur passage à l’Assemblée.

Un blocage inédit qui paralyse les rouages de l’Etat, à l’heure où le pays est confronté à une situation inextricable et à trois crises majeures sanitaire, économique et sociale.

