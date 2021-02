Tunisie : Hichem Mechichi rencontre ce mercredi des juristes sur la crise de la prestation de serment

Une rencontre est prévue ce mercredi 10 février 2021, à la Kasbah, entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et les juristes et constitutionnalistes, afin d’écouter leurs avis sur la crise du dernier remaniement, et la question de prestation de serment des nouveaux ministres.

Parmi les universitaires qui seront présents, Yadh Ben Achour, Neïla Chaâbane, Kamel Ben Messaoud, Ridha Ben Hamed, Heykel Ben Mahfoudh, Farhat Horchani, Slim Laghmani, Montassar Ouardi, Salwa Hamrouni, Khalil Fendri et Boutheïna Rekik, rapporte la chaîne Attessia sur son site.

Participeront également à cette réunion, le directeur de cabinet du chef du gouvernement, Moez Mokaddem, et le conseiller juridique et de la législation du gouvernement, Nabil Ajroud.

Le président Kaïs Saïed se concertera, lui, à Carthage avec des députés de différents blocs parlementaires, pour sortir de cette impasse qui n’a fait que trop durer.

Gnetnews