Tunisie : Le CEPEX organise un important évènement commercial à l’Emirat de Charjah

Des journées de promotion des produits tunisiens ont été ouvertes hier, jeudi 09 novembre 2023, aux Emirats arabes unis.

Organisée par le centre de promotion des exportations (CEPEX), en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Abu Dhabi, cette opération commerciale spécifique au made in Tunisia, se tient à l’Emirat de Charjah (aš-Šārqia) du 09 au 12 novembre 2023, dans l’un des plus grands espaces commerciaux aux EAU.

Au programme, des expositions et une dégustation des produits tunisiens, ainsi que des rencontres B2B, permettant aux entreprises tunisiennes participant à cette manifestation de nouer des liens, avec les responsables des achats et distributeurs émiratis, ce qui permet d’ouvrir des perspectives prometteuses pour la commercialisation des produits, dans les différentes filiales de cet espace commercial aux Emirats.

Cette manifestation a permis de faire connaitre la qualité et les spécificités des produits alimentaires tunisiens, diversifiés et exportables vers le marché émirati et constitués, essentiellement, d’huile d’olive, de dattes et dérivés, de produits agricoles frais (légumes et fruits), de poissons et produits halieutiques (gelés et frais), de confiseries, de biscuits, chocolats, pâtes, conserves (Thon, sardine, tomate, harissa, olives de table…), jus, fromage, épices, produits de l’artisanat, etc.

L’aile tunisienne située à un emplacement stratégique à l’entrée principale de l’espace commercial, a connu une forte affluence des clients, qui ont pu déguster les produits et aliments tunisiens, et en découvrir les spécificités et qualité, à travers des séances gastronomiques assurées par l’un des plus illustres cuisiniers tunisiens aux Emirats.

Gnetnews