Tunisie : Des mesures sont attendues pour éviter une flambée épidémique foudroyante (Comité scientifique)

Le membre du Comité scientifique, Amen Allah Messadi, a affirmé ce mercredi 02 Juin que « les mesures décrétées pendant l’Aïd, n’ont pas produit les résultats escomptés, et n’ont pas permis d’améliorer la situation épidémique et d’alléger les pressions sur les établissements de santé ».

Dans un entretien accordé ce matin à Mosaïque, Dr Messaâdi a déploré « des indicateurs encore élevés notamment en termes de décès, d’hospitalisations et de taux de positivité des analyses« .

« Ce qui est redoutable c’est le niveau très haut des indicateurs, parallèlement à l’arrivée de l’été et au retour des Tunisiens de l’étranger, avec les fêtes, mariages et groupements familiaux, propres à cette période, qui favorisent la propagation du virus, » a-t-il affirmé.

Il a ajouté que le comité scientifique avait discuté, pendant sa réunion d’hier mardi 1er juin, « les mécanismes à même de garantir le retour des Tunisiens de l’étranger en évitant que le scénario de l’année dernière ne se reproduise ».

La situation risque d’être encore plus grave cette année, puisque « l’année dernière on est entré dans la période estivale avec 0 cas dans les hôpitaux, cette année nous avons 2000 hospitalisations, c’est qui nous fait craindre une 4ème vague plus foudroyante », a-t-il alerté.

Dr Messadi a, par ailleurs, souligné que le ministère de la Santé s’achemine vers le renforcement de tests rapides au niveau des aéroports et points de transit, signalant que le ministère a besoin de « ressources financières supplémentaires » pour pouvoir remplir pleinement son rôle.

Il a annoncé que le comité scientifique allait présenter de nouvelles propositions, adaptées à la situation épidémiologique, étant donné que les mesures actuelles ont cours jusqu’au 06 Juin.

Gnetnews