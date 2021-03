Tunisie : Des partis politiques et lâ€™UGTT condamnent la violence et expriment leur soutien Ã  la police de lâ€™aÃ©roport

Tunisie : Des partis politiques et l’UGTT condamnent la violence et expriment leur soutien à la police de l’aéroport

Tahya Tounes condamne, avec fermeté, les « agissements anarchiques » des députés de la coalition de la Dignité, et leur « gravité pour la sûreté nationale », dans la foulée des évènements survenus la veille à l’aéroport.

Suite à ce qu’il qualifie « d’intrusion » d’un groupe de députés de la coalition à l’aéroport, en violation claire de la loi, et leur atteinte contre des agents de sécurité, par toutes les formes de provocation et de menace, le mouvement exprime son « soutien aux agents de l’aéroport de Tunis-Carthage, et aux forces de sécurité suite à l’agression dont ils étaient victimes ».

Le mouvement met en garde contre « la dangerosité de la propagation de la violence, qui sort de l’Assemblée, vers la rue et les centres de souveraineté ».

Afek Tounes dénonce des « actes criminels, suite à l’agression perpétrée par les deux députés de la coalition de la dignité, Seïfeddine Makhlouf et Nidhal Saoudi, contre les agents de l’aéroport et leur violation d’une zone interdite pour faire voyager une femme, objet de dispositions préventives pour soupçons de terrorisme ».

Le parti appelle « à faire transcender la suprématie de la loi inscrite dans le code pénal et la loi contre le terrorisme », et appelle « le parquet et le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, à poursuivre les auteurs de ces actes, étant donné qu’ils étaient pris en flagrant délit, ce qui leur ôte l’immunité parlementaire ».

Le bloc parlementaire de Qalb Tounes s’est dit « choqué par l’intrusion, hier soir, à l’aéroport de Tunis-Carthage, de députés de la coalition de la dignité et l’agression qu’ils ont commise contre des agents de sécurité de l’aéroport, en les provoquant et les menaçant, outrepassant leur qualité et leurs prérogatives, et s’adonnant à toutes les formes de pratiques immorales ».

Le groupe parlementaire condamne avec fermeté cette « conduite honteuse, d’autant qu’elle émane de députés, ce qui avilit davantage l’image de l’Assemblée, et rabaisse l’autorité de l’institution législative ».

Le bloc met en garde contre l’escalade de la violence, ce qui menace la paix civile et la stabilité du pays.

L’UGTT condamne, en des termes les plus virulents, « la barbarie avec laquelle se sont comportés des membres de la coalition du terrorisme à l’aéroport », appelant à « une levée de l’immunité et à des poursuites contre les agresseurs ».

La centrale syndicale exprime son soutien aux « sécuritaires agressés sous les regards de Tunisiens, » et appelle tous les pouvoirs « à assumer leur responsabilité pour mettre un terme à la destruction de l’Etat », pressant « le chef du gouvernement et le ministre de l’Intérieur par intérim, à prendre les mesures légales pour protéger l’inviolabilité de l’aéroport et la sécurité des agents qui y travaillent ».

