Tunisie : Des précipitations orageuses et intenses atteignant les 50 mm dans plusieurs régions à partir de cet après-midi

L’Institut national de Météorologie prévoit des pluies orageuses à partir de cet après-midi, s’en suivra une baisse des températures.

Dans un bulletin météo paru en cette fin de matinée, l’INM indique que les conditions météorologiques seront favorables à partir de cet après-midi du lundi 25 Mars, à la chute de pluies, provisoirement orageuses, dans les régions Ouest du Centre et du Sud, lesquelles engloberont toutes les régions Est, la nuit.

Des pluies sont attendues dans les régions Nord à compter de ce mardi en fin de journée, jusqu’à l’après-midi du mercredi. Elles seront, provisoirement, orageuses, et localement, intenses, notamment au Nord-Ouest.

Ces précipitations seront comprises entre 30 et 50 mm, avec chute de grêle à des endroits limités, et une baisse progressive des températures dans la plupart des régions, laquelle sera sensible le mercredi 27 Mars.

Les maximales seront comprises entre 09 et 13° sur les hauteurs Ouest et entre 15 et 20° dans le reste des régions.

Le vent soufflera fort à une vitesse dépassant les 90 Km, sous forme de rafales, pendant l’apparition des nuages orageux.

Gnetnews