Tunisie : La ministre du Commerce annonce l’injection des viandes importées pour réguler le marché

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb Guezzah, s’est rendue hier, mercredi, à Béjà, et a visité des espaces commerciaux et des marchés à Béjà et Mjaz el-Bab.

La ministre a ainsi écouté les préoccupations des citoyens et des commerçants, notant avec satisfaction les niveaux acceptables des prix de la plupart des variétés de légumes, fruits et volailles, rapporte le ministère du Commerce dans un communiqué.

Elle a, par ailleurs, appelé à réguler les prix de certains autres produits, conformément aux niveaux tenant compte du pouvoir d’achat du consommateur, notamment, les tomates, piments et viandes rouges.

Ben Rejeb a assisté à des opérations de régulation des prix, menées par des équipes de contrôle économique sur les lieux, et la réaction immédiate des bouchers en révisant à la baisse des niveaux de prix excessifs de certains types de viandes rouges.

La régulation du marché, s’agissant des viandes, va se poursuivre tout au long de la prochaine période, par le démarrage de l’injection de quantités hebdomadaires de viandes importées, d’une manière continue, par la Société Ellohoum, a-t-elle souligné.

La ministre a, par ailleurs, fait le déplacement au siège de la direction régionale du Commerce à Béjà, et s’est enquise de la marche de travail dans ses différents services, exhortant ses cadres et agents à déployer plus d’efforts pour maîtriser la situation de l’approvisionnement et des prix, et consacrer la transparence des transactions au niveau des circuits de distribution.

