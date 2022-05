Tunisie : Des températures au-dessus des normales saisonnières, ciel voilé et risque d’orages

Les conditions météorologiques sont marquées ce mercredi 25 Mai 2022 par des températures élevées au-dessus des normales saisonnières.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit des maximales comprises entre 28 et 35° sur les Côtes Nord et les hauteurs, et entre 35 et 42° dans les reste des régions, avec l’apparition du sirocco.

Un ciel gris enveloppera la plupart des régions, avec des nuages orageux attendus l’après-midi dans les régions ouest, qui seraient accompagnés par des pluies éparses.

Les prévisions avertissent, également, contre l’éventualité de la chute de grêle et de la foudre à des endroits limités.

Ces perturbations peuvent concerner, localement, les délégations Est.

Le vent est, globalement, modéré et se renforce la nuit près des côtes et au sud. La mer est agitée à fortement agitée.

