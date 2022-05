Tunisie : Des tempÃ©ratures toujours Ã©levÃ©es, mÃªme sur la cÃ´te

Tunisie : Des températures toujours élevées, même sur la côte

Les conditions météorologiques demeurent marquées, en ce mardi 31 Mai 2022, par des températures élevées, avec des maximales comprises entre 32 et 36° dans les régions côtières et entre 36 et 40° dans le reste des régions.

Le mercure atteindrait les 42° au Sud-Ouest, avec l’apparition du sirocco.

Comme il est le cas en cette fin Mai, des formations orageuses sont attendues sur les hauteurs ouest l’après-midi, elles seront accompagnées de pluies éparses, avec la possibilité de chute de grêle à des endroits limités.

Les orages concerneront, progressivement, certaines délégations Est, selon le premier bulletin météo de la journée.

Le vent sera faible à modéré, la mer sera peu agitée et favorable aux différentes activités maritimes.

