Tunisie : Des vents violents ayant atteint les 101 km/ heure et des pluies les dernières 24 heures

L’Institut national de Météorologie maintient, ce mercredi 27 Mars, son alerte vent dans l’ensemble de nos champs marins.

La mer est agitée à très agitée au Nord de la Tunisie, très agitée à localement houleuse à l’Est du pays, agitée à très agitée dans le Golfe de Gabès.,

Le vent a soufflé fort au cours des dernières 24 heures, notamment au milieu de la nuit où de violentes rafales ont rompu le silence nocturne. La vitesse du vent a atteint 58 km à Kasserine et Djerba, 61 Km à Mogran, Jendouba et Médenine, 68 Km à Sfax et Tozeur, 72 Km à Tabarka, 90 à Matmata et Remeda, 94 à Tataouine et 101 à El Borma.

La pluie était également au rendez-vous, durant les 24 heures passées, à Zaghouan, Bizerte, Nabeul, le Kef, Béjà, Kasserine, Jendouba, Siliana et la Manouba. La délégation de Aïn Drahem (Jendouba) a recueilli les meilleures quantités (25 mm), suivie par le barrage de Barabara (18 mm), Béni Mtir (12 mm)…

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 27 Mars, par des pluies éparses au Nord, et localement au Centre-Ouest ; elles seront, par moments, orageuses dans les régions d’extrême Nord, puis des nuages passagers sur l’ensemble du pays.

Les températures sont comprises entre 16 et 21° au Nord et sur les hauteurs, et entre 21 et 26° dans le reste des régions.

Gnetnews