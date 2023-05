Tunisie : Deux Français tués, et deux autres blessés dans le crash de deux avions légers à Chott el-Jerid (protection civile)

Le porte-parole officiel de la protection civile a annoncé hier, dimanche 28 Mai, que deux Français ont été tués, et deux autres blessés dans le crash de deux avions légers à Chott el-Jrid, avant-hier samedi.

La protection civile ajoute, dans un communiqué, que l’accident s’est produit au niveau des frontières entre les gouvernorats de Tozeur et Kébili (Sud-Ouest).

La même source ajoute que deux Français âgés de 60 et 62 ans étaient à bord du premier avion, ils ont été, légèrement, blessés. Alors que le deuxième appareil a été retrouvé totalement calciné, avec deux cadavres le pilote et son accompagnateur, carbonisés, ils sont aussi, d’origine française, et âgés de 55 ans et 78 ans.

Les blessés ont été secourus, et les deux corps calcinés ont été transférés de la région de Chott el-Jerid à l’hôpital régional de Tozeur.

Le porte-parole de la protection civile salue le rôle joué par l’aviation, à travers la mobilisation d’un hélicoptère, ayant permis de découvrir les deux avions, et de délimiter leur endroit, en remettant les informations à l’équipe de secours de la protection civile, ce qui a permis d’arriver, rapidement, au lieu de l’accident, et contribué à l’efficacité de l’intervention.

Gnetnews