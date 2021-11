Tunisie : Deux morts suite à une fuite de gaz à Ibn Sina, la STEG dévoile les résultats de l’expertise

La Société tunisienne d’électricité et de gaz revient ce soir sur « l’incident douloureux » qui s’est produit ce matin du mercredi 03 novembre, dans un immeuble sis à la cité Ibn Sina de Tunis.

Deux personnes ont, en effet, trouvé la mort, suite à une fuite de gaz naturel.

La STEG indique qu’une de ses équipes s’est rendue avec des unités de la protection civile sur les lieux, pour s’enquérir des circonstances et des causes de ce drame.

Selon les données préliminaires, ce bâtiment constitué de trois étages, est équipé de deux compteurs d’électricité et de gaz naturel (un compteur au rez-de-chaussée, et un compteur au 1er étage).

L’expertise préliminaire, menée par les services de la société avec l’aide d’un expert; a prouvé que les deux compteurs et le réseau externe d’électricité et de gaz sont en bon état.

L’expertise du réseau interne de gaz naturel a, néanmoins, révélé que le client avait procédé au raccordement du 2ème étage du bâtiment, d’une manière non conforme aux normes techniques en vigueur, ajoute la STEG.

La société indique qu’une enquête a été ouverte, pour déterminer les dessous de cet incident, et délimiter les responsabilités.

La Société qui regrette ce douloureux incident, ainsi que les décès qui en ont découlé, se dit déterminée à ne mettre en exploitation les compteurs de gaz naturel, qu’après que ses services spécialisés effectuent l’examen technique requis, et que si le réseau intérieur du client est techniquement valide.

La STEG appelle ses clients à la nécessité de contrôler les réseaux et la tuyauterie de gaz interne et de les entretenir, chaque fois que c’est nécessaire. Ils devront, également, avertir la société, en cas où des transformations sont opérées au niveau du réseau interne, en vue d’en contrôler la conformité aux normes en vigueur, et de prévenir toute fuite de gaz.

Gnetnews