Tunisie/ Dimanche 12 septembre : Une journÃ©e portes ouvertes de propretÃ© dans tous les Ã©tablissements Ã©ducatifs de la rÃ©publique

Tunisie/ Dimanche 12 septembre : Une journée portes ouvertes de propreté dans tous les établissements éducatifs de la république

Un grand coup de balai à la veille de la rentrée. Dimanche 12 septembre, les 6130 établissements scolaires répartis sur les différentes régions de la république ouvriront leurs portes, pour accueillir tous ceux qui veulent contribuer à les rendre propres, et les embellir.

Le ministère de l’Éducation organisera dimanche prochain une journée de propreté dans l’ensemble des établissements scolaires publics, avec la participation des élèves, parents, municipalités et composantes de la société civile, a déclaré ce jeudi sur la radio nationale, la coordinatrice de la campagne de la rentrée scolaire et chargée de mission au cabinet dudit ministère, Ouejdane ben Ayed.

Cette campagne démarrera à 8 h du matin et consiste en des travaux de nettoyage, de badigeonnage, d’enlèvement des mauvaises herbes et d’arborisation.

La responsable a appelé les entreprises privées à contribuer à cette opération ainsi qu’à la maintenance de l’école, et à prendre en charge certains travaux liés notamment à la réfection des blocs sanitaires.

« Les entreprises économiques sont conscientes de leur rôle envers l’école publique, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, mais nous voulons que ces actions se développent davantage », a-t-elle souligné.

Ce faisant, le ministère cherche à rendre périodiques ces journées de propreté au cours de l’année scolaire 2021-2022, en les organisant chaque dernier samedi ou dimanche du mois, étant entendu que les plus de 6 mille établissements scolaires entre écoles, collèges et lycées, ont besoin de nettoyage et d’entretien réguliers.

