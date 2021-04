Tunisie/ Education : Horaires des cours dans les collÃ¨ges et lycÃ©es pendant le Ramadan

Tunisie/ Education : Horaires des cours dans les collèges et lycées pendant le Ramadan

Le ministère de l’Education a fixé les horaires des cours dans les collèges et les lycées publics et privés pendant le mois de Ramadan, dans une circulaire qu’il a dépêché aux directeurs régionaux de l’Education, sur l’organisation du travail pendant le mois saint dans de tels établissements.

Les cours se poursuivent la matinée de 8h jusqu’à 11h 20 mn ; et l’après-midi de 12h20 mn à 15h 40 mn.

Le ministère recommande que les épreuves et devoirs de contrôle soient adaptés aux horaires indiqués.

Il appelle, par ailleurs, à la nécessité de prendre les mesures susceptibles de servir les repas de rupture du jeûne, lors de l’appel à la prière, ainsi que du Shour, pour les élèves résidents.

A noter que les enseignements sont dispensés selon le régime par alternance et par groupe, 1 jour/ 2, un rythme imposé par l’épidémie du Coronavirus, dans le but de garantir la distanciation en milieu scolaire, et de freiner la propagation du virus.

Gnetnews