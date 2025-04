Tunisie–Égypte : Vers un nouveau souffle pour les échanges commerciaux et les investissements

À l’occasion de la 6e session de la Commission commerciale et industrielle conjointe tuniso-égyptienne, tenue les 15 et 16 avril 2025 à Tunis, la cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaâfrani Zenzri, a reçu mercredi soir au Palais de la Kasbah le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El Khatib.

Sarra Zaâfrani Zenzri a salué la solidité des liens fraternels entre Tunis et Le Caire, soulignant l’intensification des échanges et de la coopération au cours des dernières années. Elle a également insisté sur l’importance de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, notamment la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne, prévue prochainement au Caire, dans le prolongement des avancées réalisées lors de la 17e session tenue à Tunis en mai 2022.

La cheffe du gouvernement a appelé à surmonter rapidement certaines difficultés techniques entravant les échanges commerciaux, en mettant en place des solutions concrètes et efficaces.

De leur côté, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage les relations économiques, d’accroître les investissements mutuels et de bâtir une coopération tournée vers l’Afrique, en tirant profit des avantages comparatifs et des complémentarités entre les deux pays.

Gnetnews