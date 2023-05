Tunisie : En visite à Abou Dhabi, Majidi examine la coopération avec Etihad Rail en matière de transport ferroviaire

En marge de sa participation à la conférence du Moyen-Orient du réseau ferrée 2023 à Abou Dhabi, le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a rencontré ce mardi 16 Mars, le président exécutif de la Société Etihad Rail, qui exploite le réseau ferré aux Emirats arabes unis.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur les moyens existants pour développer le transport ferroviaire dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), en examinant les opportunités de coopération bilatérales entre les entreprises nationales de transport ferroviaire en Tunisie et l’Union Railway Company.

Le ministre a passé en revue, en présence des deux PDG de la SNCFT et de la Société ferroviaire rapide (RFR), les projets programmés et en cours de réalisation dans le domaine du transport ferroviaire, évoquant les plans de développement de l’Etat tunisien lié à ce mode de transport, soit à l’échelle nationale, ou en termes de liaison avec les pays voisins et les autres réseaux ferroviaires au niveau régional.

Le président exécutif d’Etihad Ray a exprimé le souhait des Emirats arabes unis de raffermir leurs relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie en matière de transport ferroviaire.

Le ministre du Transport a, également, rencontré cheikh Mansour ben Zayed al Nahina, vice-président des Emirats, et vice-Premier ministre, qui s’est réjoui de la participation de la Tunisie à cet important évènement international.

Gnetnews