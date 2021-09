Tunisie : Encore des départs à Ennahdha, la liste des démissionnaires s’allonge

Le bilan des départs au sein du mouvement Ennahdha s’est accru hier soir, dimanche 26 septembre 2021, à 131 démissions, après l’annonce du retrait de 18 membres des bureaux régionaux et locaux, et du conseil de la Choura, et l’actualisation du document, publié auparavant ayant comporté 113 démissions, dont des députés et dirigeants du mouvement.

Dans une déclaration à la TAP, l’ex-dirigeant d’Ennahdha, Abdellatif Mekki, a indiqué dimanche soir que le nombre a atteint 131 démissions, après l’annonce du départ de 18 membres relevant des bureaux régionaux et locaux, et de Majless el-Choura (Conseil consultatif). Le document initialement publié ayant comporté 113 démissionnaires, parmi des députés et dirigeants du parti a été ainsi actualisé.

Sur l’intention de fonder un nouveau parti, Mekki a indiqué qu’il allait certainement y avoir une action commune entre les démissionnaires, signalant que le travail dans le cadre d’un parti, ou sous une autre forme, sera fixé ultérieurement.

113 députés avaient annoncé à l’aube du samedi, leur démission collective du parti, du fait de ce qu’ils ont qualifié « d’échec de la bataille de réforme interne ».

Les signataires du communiqué de démission avaient affirmé « avoir préféré faire prévaloir leur engagement national à défendre la démocratie, et à s’émanciper des limites contraignantes, que constituait désormais l’adhésion au mouvement ».

Ils ont, par ailleurs, fait assumer à la direction du parti, « la responsabilité de ce qu’il en est advenu de la situation dans le pays, en ouvrant la voie à un coup d’Etat contre la constitution et les institutions qui en sont issues ».

La vague des démissions a touché des figures de proue du mouvement notamment Samir Dilou, Abdellatif Mekki, Moez Belhaj Rhouma, Mohamed Ben Salem, Monia ben Brahim, Zoubeïr Chehoudi…

