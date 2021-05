Tunisie : Encore un nombre inquiétant de décès et de contaminations, des annonces attendues pour maîtriser les courbes

La situation épidémiologique continue à être tendue en Tunisie, au milieu des craintes de la communauté scientifique et médicale d’une recrudescence encore plus redoutable en cette fin du Ramadan, et les jours de l’Aïd, d’où l’annonce attendue ce vendredi 07 Mai, de nouvelles mesures pour éviter que la situation n’empire.

Le ministre de la Santé a insisté hier sur la gravité du contexte actuel, appelant les Tunisiens à exprimer leurs vœux de l’Aïd à distance. « Quelles que soient les décisions de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, les citoyens devront faire montre de responsabilité et prendre les précautions nécessaires pour se protéger, et préserver leur famille notamment pendant la période de l’Aïd ».

Le ministre qui est revenu sur les pressions exercées sur les structures hospitalières, a expliqué la pénurie de l’oxygène par l’inadéquation entre la production et les besoins actuels. « La production quotidienne d’oxygène en Tunisie est de 100 mille litres, alors que la consommation journalière est de 170 mille litres », a-t-il souligné, réitérant ses remerciements pour la diplomatie tunisienne et l’Algérie pour leur soutien en la matière.

86 nouveaux décès

Côté chiffre, la cadence des contaminations et des décès est encore inquiétante, et les petites variations baissières d’un jour à l’autre, ne signifient guère une quelconque amélioration, comme l’affirment les médecins.

Le bilan s’élève, d’ores et déjà, à 317 010 contaminations, dont 1410 nouveaux cas enregistrés à la date du 05 Mai, après la parution des résultats de 5556 analyses en laboratoire.

Les malades se sont, dans leur quasi majorité, rétablis, 272 505 au total, avec 2852 guérisons au cours des dernières 24 heures.

Par ailleurs, 86 malades ont succombé à la maladie à la même date, portant le bilan à 11 208 décès.

Les laboratoires ont réalisé 1 344 853 analyses pour dépister le virus, depuis l’avènement de la pandémie.

Gnetnews