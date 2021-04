Tunisie : Ennahdha appelle Ã  en finir avec la crise du remaniement ministÃ©riel

Tunisie : Ennahdha appelle à en finir avec la crise du remaniement ministériel

Le mouvement Ennahdha considère ce lundi 26 avril que « le blocage par le chef de l’Etat du remaniement ministériel, a grandement porté préjudicie à l’action gouvernementale, et a mis à mal les services et rouages de l’Etat ».

Dans un communiqué rendu public au terme de la tenue de son Conseil de la Choura dans sa 49ème session, les samedi et dimanche, 24 et 25 avril 2021 par visioconférence, l’instance suprême d’Ennahdha appelle les deux têtes de l’exécutif, « à franchir des pas à même de mettre un terme à la crise du remaniement ministériel, qui a duré et est à l’origine de l’accumulation des dégâts à plusieurs niveaux ».

Ennahdha appelle le président de la république « à considérer la situation sanitaire et économique, comme étant en haut de l’échelle des priorités de l’Etat, et à éviter tout ce qui est de nature à diviser les Tunisiens, ainsi que les interprétations individuelles de la Constitution, à même de bloquer les services de l’Etat et de la société ».

Le mouvement prône un plein soutien au gouvernement, et la consolidation de sa ceinture politique et parlementaire, au service de la stabilité et de l’efficacité de l’action gouvernementale.

Le parti réitère sa position constante en faveur du dialogue dans le cadre de la constitution et des lois du pays, valorisant l’appel de l’UGTT à « un dialogue national fédérateur ».

Le Conseil de la choura appelle à la poursuite des concertations politiques entamées par le mouvement, en vue de parvenir à une issue à cette crise politique qui paralyse le pays.

