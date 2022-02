Tunisie : Ennahdha critique les nominations faites selon l’allégence

Le mouvement Ennahdha appelle « les députés et blocs parlementaires à la persévérance en matière de défense de l’institution législative et à la reprise par les institutions constitutionnelles de leurs fonctions. » Comme il en appelle aux parlements amis et démocratiques « à soutenir le parlement tunisien en vue de rétablir le processus démocratique dans le pays ».

Suite à sa réunion périodique tenue hier, « le mouvement dénonce, avec fermeté, les discours populistes et diffamatoires visant les institutions de l’Etat et les opposants aux mesures exceptionnelles, ceux qui appellent au respect de la constitution et ses dispositions ».

Ennahdha rejette « l’annonce du président de la république de dissoudre le Conseil supérieur de la Magistrature, et sa propension grave à avoir la mainmise sur ce service névralgique, et à attenter à l’indépendance de la justice et son architecture constitutionnelle ».

Le mouvement assure les magistrats de son « total soutien » dans leur militantisme.

Le parti « attire l’attention sur le phénomène des nominations effectuées sur la base des allégeances, de l’hostilité au processus démocratique, de l’absence de compétence et de professionnalisme, ce qui approfondit les crises sociale et économique du pays, sur les plans local, régional et national ».

Gnetnews