Tunisie : Ennahdha consterné d’être accusé de « propager la haine et la violence »

Le mouvement Ennahdha exprime son étonnement « d’être accusé de propager les discours incitant à la haine, la discorde et la violence, dans une tentative claire de salir sa réputation, et de lui nuire sur le double plan national et international ».

Ennahdha exprime une telle position « suite au communiqué rendu public par des associations tunisiennes, dénonçant l’attentat terroriste du 23 avril dont a été victime une fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines (France) ».

Ennahdha réitère sa condamnation de « ce crime odieux », et appelle à la conjugaison de tous les efforts pour faire face au terrorisme, à la violence et à l’atteinte contre les innocents.

Le mouvement condamne, par ailleurs, « toutes les parties rompues aux discours tendancieux, qui travestissent les vérités et investissent dans les drames locaux et internationaux, pour régler des comptes idéologiques avec une composante politique nationale que Ben Ali et son arsenal médiatique ont échoué à lui coller ce type d’accusations ».

Le parti dit son mécontentement de « la signature de certaines associations, tandis que leur responsabilité nationale les appelle à faire face aux informations fallacieuses et tendancieuses ».

